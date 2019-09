Oisterwijk laat de ballen in Moergestel over straat rollen: ‘Zo ga je niet met inwoners om’

Progres­sief'96 kiest partners voor na opsplit­sing van Haaren

10 september HAAREN - Politieke partij Progressief'96 uit Haaren heeft na maanden van verkennende gesprekken gekozen met welke partijen uit de buurgemeenten ze na de herindeling gaat samenwerken. In Vught zijn dat PvdA-GroenLinks en D66, in Boxtel is dat Combinatie’95 en in Oisterwijk de lokale partij PRO. Voor Tilburg heeft de Haarense partij nog geen keuze gemaakt, omdat daar geen verkiezingen plaats hebben vanwege de opsplitsing van de gemeente Haaren.