Oisterwijk laat haag snoeien op plek des onheils in Moergestel

Algemeen Belang

De politieke partij Algemeen Belang blijkt in 2014 al vragen te hebben gesteld over verkeersonveilige situaties door hoge begroeiing. Op 21 november 2014 kreeg fractievoorzitter Ruud van de Ven dit antwoord van de gemeente: 'Wij zijn het met de melder eens dat op diverse plaatsen in onze gemeente situaties zijn waarbij door hoog opgegroeid (veelal particulier) groen de overzichtelijkheid sterk is verminderd of zelfs niet meer aanwezig is. Regelmatig worden door ons bewoners mondeling dan wel schriftelijk verzocht overhangend of te hoog groeiend groen terug te snoeien. Het streven is om de komende maanden een inventarisatie te maken van locaties waarbij de situatie het meest ernstig is. Direct daarna kunnen de desbetreffende bewoners worden aangesproken/aangeschreven met het doel de locaties weer verkeersveilig te maken en te houden.'