‘Oisterwijk laat verlies van soorten in de natuur onbesproken’: B-team spreekt schande

Aanleiding is de Perspectiefnota, waarin het Oisterwijks college zijn plannen op allerhande terreinen ontvouwt. Het woord ‘biodiversiteit’ komt er niet in voor, signaleert het B-team. Hetzelfde geldt voor de Duurzaamheidsagenda, die het college onlangs het licht deed zien. Klimaatmaatregelen worden daarin wel aangekondigd, maar er is volgens het B-team meer nodig om ook in Oisterwijk de teloorgang van de natuur tegen te gaan.

,,Maar een mooi voorbeeld is de Voorste Stroom, die we opnieuw hebben laten meanderen. Frans Kapteijns wist op de maandelijkse bijeenkomst van het B-team enthousiast te vertellen dat hij langs de Voorste Stroom de zeldzame breedbladige orchis (orchidee) had ontdekt. Als je de natuur koestert, krijg je mooie dingen terug. Als Parel in het Groen zijn we het aan onszelf verplicht een voortrekkersrol te vervullen.”