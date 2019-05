Oisterwijk legt 80 parkeerplaatsen voor eigen ambtenaren aan tussen De Lind en de Voorste Stroom

update Vechtpar­tij tussen scholieren in park Oisterwijk na aankondi­ging op social media

23 mei OISTERWIJK - In het Willem van der Aapark in Oisterwijk heeft donderdagmiddag een vechtpartij plaatsgevonden tussen twee scholieren van het 2College Durendael. Vijftig tot zestig scholieren keken toe, nadat de vechtpartij op social media was aangekondigd.