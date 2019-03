Oisterwijk legt eindelijk een ei over vleeskippen tussen bomen

Politie neemt zeventien auto's in beslag bij grootscha­li­ge controle in Goirle, Oisterwijk en Baar­le-Nas­sau

27 maart Twee arrestaties, zeventien in beslag genomen auto's en 81.800 euro aan geïnde schulden: dat is het resultaat van een grootschalige controle in Goirle, Oisterwijk en Baarle-Nassau. Die controle hield de politie dinsdag in samenwerking met de gemeente, de Belastingdienst, de douane en collega's van de Belgische politie.