Oisterwijk lijkt een regenbooggemeente te worden

Geduld loont: Moergestel­se school­jeugd krijgt veiliger voetpad naar de sporthal

10 april MOERGESTEL - Het duurde even, maar vanaf morgen kan de schooljeugd van Moergestel veilig naar de gymles. ,,Ik heb de sleutels van de poorten”, meldt Robb Udo, directeur van De Vonder. ,,Van de gemeente heb ik begrepen dat er nog een feestelijke opening komt, maar we kunnen al over het pad. In vijf minuten ben je bij de sporthal.”