Oisterwijk likt nieuwe wonden: reconstructie van een politiek drama

foto's + video Grote woning­brand in Oisterwijk onder controle, alleen asbest in onbewoonde omgeving

11:12 OISTERWIJK - In een woning aan de Hoevenseweg in Oisterwijk is woensdagochtend een grote, uitslaande brand uitgebroken. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar niet in bewoond gebied. Inmiddels heeft de brandweer de brand onder controle.