Oisterwijk maakt zich op voor Jesus Christ Superstar

Polimeks is nog niet aan zijn KVL-feest­je in Oisterwijk toe

8:30 TILBURG - Een jaar is Polimeks nu de spelbepaler op het KVL-terrein in Oisterwijk. Vier beeldbepalende gebouwen kocht het vorig jaar van de provincie. De Turkse projectontwikkelaar had dat deze week willen vieren met de feestelijke opening van het Ketelhuis. ,,Maar dat hebben we niet gehaald”, zegt Ben ten Hove, die zich als supervisor voor de provincie aan herbestemming van de Leerfabriek zette en nu voor Polimeks in touw is.