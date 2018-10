Oisterwijk moet het gaspedaal indrukken: ‘Het hele jaar door koopzondag’

Het hele jaar door koopzondag, bepleiten de twee. Maar citymarketing staat met stip bovenaan hun verlanglijstje. Ook bij de gemeente leeft het besef dat Oisterwijk, zoals dat heet, op de kaart moet worden gezet. Carlijn Leenders is als kwartiermaker voor de branding van Oisterwijk aangesteld.

,,Oisterwijk is natuurlijk al een sterk merk”, weet Sanders. ,,Maar we moeten niet achterover leunen. Mensen die een VVV-foldertje uit een rek trekken vormen een uitstervend ras. Op sociale media is Oisterwijk nog nauwelijks zichtbaar. Die slag moeten we echt gaan maken, willen onze winkels met het internet kunnen blijven concurreren.”

Dat laatste lukt nu nog best, vertelt Knibbeler. ,,De kern Oisterwijk telt 20.000 inwoners, maar ons winkelbestand kan 60.000 mensen bedienen. We trekken veel bezoekers uit de regio.”

Luxe en mode

De combinatie van een terrasje pikken en funshoppen, vooral binnen het segment luxe en mode, is dé troef van Oisterwijk. Met de Dorpsstraat en De Lind, inclusief het pittoreske Trouwlaantje, beschikt het dorp met stadsrechten dan ook over een entourage van jewelste.

Leegstand van winkel- en horecapanden kent Oisterwijk nauwelijks. Op dit moment wachten eigenaars van negen panden op een nieuwe huurder. Kwestie van frictie, volgens Sanders: ,,Structurele leegstand kennen we hier niet.” Dat komt volgens hem ook omdat de vastgoedmarkt voor een groot deel in lokale handen is. Pandeigenaren tippen elkaar zodra er wat op de markt komt.

Een uitzondering lijkt het al lang leegstaande pand dat halverwege het Lindeplein bioscoop noch bowlingbaan werd. Maar die zaak getuigt volgens Sanders eerder van een ‘structureel verkeerde investering’. ,,Daar is gewoon niet goed gekeken naar wat de markt wil.”

Naar het Lindeplein gaan sowieso de meeste zorgen uit. Drie van de negen panden die op een nieuwe huurder wachten staan langs het plein tussen cultureel centrum Tiliander en De Lind. Er is een ontwikkeling gaande naar dienstverlening, weg van de horeca. Niet Frits Knibbeler, maar de markt ‘managet’ die trend.

Precario

Centrummanagement zag in Oisterwijk zes jaar geleden het licht. Het kwam in de plaats van de winkeliersverenigingen. Voor de financiering van haar activiteiten sloot de stichting een akkoord met de gemeente. Reclamebelasting (precario), die ondernemers aan de gemeente afdragen, wordt doorgesluisd naar het centrummanagement. Het systeem voorkomt ‘freerider’-gedrag: alle ondernemers dragen bij. Het jaarbudget van het centrummanagement bedraagt 85.000 euro.

Frits Knibbeler, die zelf jarenlang een modezaak aan de Dorpsstraat had, werkt van meet af aan op freelance basis voor de Stichting Centrummanagement. De achterban weet inmiddels dat hij er niet voor is om particuliere problemen op te lossen: ,,In het begin werd ik nogal eens gevraagd een proces-verbaal ongedaan te maken. Of ze zagen me als subsidieloket. Maar het grootste deel van mijn tijd gaat zitten in overleg met de gemeente over de meest uiteenlopende zaken. De sfeerverlichting komt er bijvoorbeeld weer aan. Jawel, we hebben hier zelfs een gemeentelijk kerstbomenreglement.”

Volgens Sanders is Oisterwijk sowieso sterker in remmen dan in gassen. ,,Handhaving, regeltjes naleven, dat is hier wel in orde. Maar de gemeente zou eens wat vaker het gaspedaal in mogen drukken. Voorbeeld zijn de winkelsluitingstijden. Het wordt hoog tijd dat winkeliers de mogelijkheid krijgen om niet op 26 zondagen, maar op alle zondagen van het jaar open te zijn. Dat blijft maar hangen.”