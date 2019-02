Oisterwijk oogst lof van energiecoöperatie voor zijn duurzaamheidsagenda

Jazztrom­pet­tist Teus Nobel zoekt de vrijheid

21 februari OISTERWIJK - De in Oisterwijk wonende jazztrompettist Teus Nobel heeft het roer radicaal omgegooid. Na een album waarop rock en elektronica nadrukkelijk aanwezig waren, staat hij met beide benen weer stevig in de jazz. Hij presenteert zijn nieuwe album ‘Journey of Man’ in Paradox in Tilburg.