Oisterwijk pakt ‘gevaarlijk groen’ aan: dodelijk ongeluk als in Moergestel mag niet meer gebeuren

,, Op sommige locaties beperkt het groen de veiligheid omdat het zicht voor weggebruikers wordt weggenomen", zegt burgemeester Hans Janssen. ,,Waar we kunnen, verhelpen we de gevaarlijke situaties zelf, maar op sommige plekken gaat het om particulier groen of hekwerken. Ook die willen we aanpakken. Onze toezichthouders kunnen nu een goed beeld krijgen van de situatie, dit vastleggen en bespreken met de eigenaren. We rekenen er op dat we samen met onze inwoners de situaties weer veilig krijgen”.