Oisterwijk pakt het vanavond raadsbreed aan: argumenten pro en contra in kaart

Daar hoort een 'raadsprogramma' bij, dat de titel 'Samen werken aan de Parel in 't Groen' heeft gekregen. Beleid is er amper in te vinden. Bedoeling van de partijen is juist dat pas na debat in de raad beleid tot stand komt. PGB, PrO, Algemeen Belang en CDA zien zichzelf dan ook niet als 'coalitie'. De VVD beschouwt zichzelf wel als 'oppositie'.