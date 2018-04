Oisterwijk pakt 'racebaan' aan de rand van Pannenschuur aan

Boswachter Frans wil nu echt verbod op RoundUp: vijf vragen over dit omstreden gif

24 april OISTERWIJK - Boswachter Frans Kapteijns uit Oisterwijk zet zijn strijd tegen het particuliere verbod op het omstreden bestrijdingsmiddel RoundUp door. Op sociale media richt de bekendste boswachter van Brabant zich nu direct tot Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ,,Laten we dit gif nu eens eindelijk verbieden in Nederland, en niet pas over vijf jaar."