Oisterwijk pakt rotondes op de Moergestelseweg aan: bredere fietspaden en verhoogde oversteken

9 ongelukken in 4 jaar

Het Brabants Dagblad heeft bij de gemeente de ongevalsstatistieken opgevraagd. Oisterwijk komt op een totaal van 9 ongelukken in 4 jaar tijd, waarvan er vier in 2015 plaatsvonden. Het ongeluk dat dit jaar plaatsvond op de later aangelegde rotonde ter hoogte van de Groenstraat is niet bij de cijfers inbegrepen. Het aantal van negen betreft geregistreerde en niet-geregistreerde ongevallen. Die laatste categorie bestaat uit incidenten die via bewoners of de media bij de gemeente bekend zijn geraakt.