Oisterwijk tobt wat af met zijn vee

Nederlaag voor wethouder Smit: raad schuift KVL-appartemen­ten op de lange baan

18:40 OISTERWIJK - De bouw van 27 goedkope-huurappartementen aan de noordelijke rand van het KVL-terrein is gisteravond op losse schroeven komen staan. Een meerderheid van PGB, PrO en VVD in de gemeenteraad van Oisterwijk wil dat het college eerst de verkeersveiligheid en privacy voor omwonenden goed in beeld brengt.