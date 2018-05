Oisterwijk treft geen rattenplaag aan op het KVL-terrein, wel een nestje bosmuizen

Burgemees­ter van Oisterwijk wil maatrege­len tegen opgepakte asielzoe­kers: 'Draag­vlak azc onder druk'

28 mei OISTERWIJK - Burgemeester Hans Janssen wil dat het COA maatregelen neemt tegen de vier minderjarige asielzoekers die maandagochtend werden aangehouden na een inbraak en diefstal in Oisterwijk. Hij heeft het COA gevraagd om te onderzoeken of de vier jongeren in de leeftijd van 13 en 14 jaar de toegang tot het azc kan worden ontzegd.