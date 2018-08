Oisterwijk trekt portemonnee voor voetbalfusie: 6 miljoen

Wethouder Jan de Laat (PrO) spreekt van een unieke situatie: ,,Eerdere pogingen te fuseren zijn al een paar keer mislukt. Met dit initiatief kunnen de clubs het voetbal in de gemeente weer op de kaart zetten. We zorgen ervoor dat ook in de toekomst jong en oud kan blijven voetballen. Bovendien is de timing goed omdat we nu bezig zijn met de ontwikkeling van het totale sportpark Den Donk.”