Oisterwijk Trilt voelt zich nog steeds 'afgepoeierd' door ProRail

Kalkoen uit Oisterwijk: hoelang nog? Bij Melis denken ze aan vleeskui­kens

3 augustus OISTERWIJK - Opa Melis begon al in de jaren zestig met het fokken van kalkoenen in het buitengebied van Oisterwijk, maar zijn 44-jarige kleinzoon Adrie denkt er nu toch serieus over na om op vleeskuikens over te stappen.