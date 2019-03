Oisterwijk wil beter zicht op asielzoekers: krappe meerderheid voelt zich niet onveilig

Jumbo in Moergestel is duurder dan in Oisterwijk maar daar kan Geert Denissen niks aan doen

12:39 MOERGESTEL - Ja, beaamt supermarktondernemer Geert Denissen. In zijn Jumbo-vestigingen te Moergestel en Berkel-Enschot ben je duurder uit dan in zijn Oisterwijkse filiaal. ,,Maar daar kan ik niks aan doen. Dat is het beleid van Jumbo.”