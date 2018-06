Oisterwijk zet organisatoren van Intents en showbandvrijwilliger Hans van der Steen in het zonnetje

Intents beleefde onlangs zijn 15e editie. Het festival beschikt met duizend vrijwilligers over een breed draagvlak in de Oisterwijkse samenleving. De naamsbekendheid van Oisterwijk wereldwijd is door Intents ook sterk vergroot. In Moergestel zette de organisatie de afgelopen twee jaren met carnaval een dancefestijn neer tegenover 't Draaiboompje. Dit jaar was er ook een Dinnershow voor de ouderen van De Vloet.

Showband

Hans van der Steen (48) is al 40 jaar lid van Showband Taxandria. Hij begon is er als slagwerker, maar stapte later over naar de blazersgroep. Als vrijwilliger zet hij zich ook voor de vereniging in. Zo is hij actief als webmaster.