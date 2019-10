Oisterwijker krijgt anderhalf jaar cel voor overvallen op benzinepomp in Oisterwijk

De rechtbank in Breda was het volledig eens met de officier van justitie en volgde ook zijn strafeis. De man dreigde op 2 juni van dit jaar met een mes en eiste de inhoud van de kassa op bij de nog maar 18 jaar oude pompbediende.

Drie weken later wilde hij de pomp opnieuw overvallen, maar werd toen herkend door een medewerker. Hij had dezelfde plastic tas bij zich die hij de eerste keer had gebruikt om zijn mes in op te bergen. De man heeft alles bekend. Hij pleegde de misdrijven om zijn cokeverslaving te bekostigen, zei hij.