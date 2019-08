Oisterwijkers laten zich informeren over voortgang op nieuw sportpark

Oostelijk centrum Oisterwijk op de schop

14 augustus OISTERWIJK - In de Joannes Lenartzstraat in Oisterwijk is begonnen met een reconstructie die moet leiden tot een grotere verkeersveiligheid. Zo komt er een middengeleider op de kruising met Spoorlaan en Nic van Eschstraat zodat daar veiliger valt over te steken.