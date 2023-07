Oisterwijks college akkoord met bouwplan cabaretière Karin Bruers, nu moet ze voor stikstof nog naar de provincie

Met video Paard in paniek na herrie, brandweer redt dier uit sloot

BERKEL-ENSCHOT - De brandweer moest zaterdagochtend uitrukken voor een paard dat in een sloot was beland aan de Eindhovenseweg in Berkel-Enschot. De eigenaar was zijn paard kwijt. Het paard kon er zelf niet uitkomen, dus schoot de brandweer te hulp.