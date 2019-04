‘Oisterwijks college zet verkeersveiligheid van Moergestel op het spel’

MOERGESTEL - Het Oisterwijks college brengt de verkeersveiligheid in de kom van Moergestel in gevaar. Die gepeperde kritiek komt van Niels van de Ven, voormalig fractievoorzitter van het CDA en aanwonende van het Rootven.

Van de Ven roept de gemeenteraad op om donderdag het college tot de orde te roepen. ‘Het voorstel van het College van B&W om het vrachtverkeer uit de Schoolstraat te weren en over het Rootven te leiden, deugt mijns inziens niet om meerdere redenen', schrijft Van de Ven.

Donderdag stelt het college de gemeenteraad voor om af te zien van een omleidingsroute ofwel rondweg. Verdere besluitvorming is (nog) niet aan de orde, maar er ligt al wel een verkeersrapport met verschillende scenario's voor de kom van Moergestel.

PGB-wethouder Dion Dankers heeft zijn voorkeur uitgesproken voor die waarin de Schoolstraat wordt afgesloten voor vrachtwagens en het Rootven de extra stroom op gaat vangen. Voor fietsers en voetgangers wordt die route op korte termijn vriendelijker ingericht, maar een echte reconstructie volgt pas na 2025. De A58 heeft er dan een extra rijweg in beide richtingen bijgekregen, wat mogelijk de druk in de kom van Moergestel verlicht.

Op het rapport is ook stevige kritiek gekomen van Henk Mulder, consulent van Veilig Verkeer Nederland. Ook op de sociale media steekt protest de kop op. Zo komt Gregor Janssen met een alternatief. Hij stelt voor om vrachtwagens die van de A58 af komen door de Schoolstraat te blijven leiden, maar het vrachtverkeer vanaf Oirschot over het Rootven, Tilburgseweg en Akkerweg (T31) naar de snelweg te sturen.

Anderen houden vast aan een rondweg. ‘In welke vorm dan ook', meent Helmut Habraken, die voor bussluizen pleit bij 't Draaiboompje en de rotonde van de Tilburgseweg. Maar de ondernemers van het dorp zijn juist blij dat de rondweg achter de horizon lijkt te verdwijnen. Minder verkeer in het dorp zou ten koste van het voorzieningenniveau in het dorp gaan. Moergestel kent nu al veel leegstand van winkels.

Oproep aan de Gemeenteraad van Oisterwijk

Afgelopen week kregen de bewoners van het Rootven en de Tilburgseweg op initiatief van Ruud van de Ven en Jan van Dijk een enquête in de bus. Daarin werd hun mening gevraagd over het plan van de gemeente voor de aanpak van het verkeersprobleem in de kom van Moergestel. De initiatiefnemers gaven aan dat de antwoorden op de enquête anoniem blijven, maar ik heb er geen probleem mee om te zeggen dat ik tegen de optie “alle vrachtverkeer over Tilburgseweg en Rootven” heb gestemd. De redenen daarvoor wil ik onder de aandacht brengen van de Gemeenteraad.

Het voorstel van het College van B&W om het vrachtverkeer uit de Schoolstraat te weren en over het Rootven te leiden, deugt mijns inziens niet om meerdere redenen.

In het plan worden veiligheid en terugdringing van het doorgaande verkeer niet aangepakt. Het vrachtverkeer neemt toe van gemiddeld 50 per etmaal naar 110 per etmaal. Meer dan een verdubbeling! Het College neemt de onverantwoorde risico’s voor voetgangers en fietsers, waaronder veel schoolgaande kinderen (!) kennelijk voor lief.

De metingen in het plan zijn verdeeld over gemiddelden van etmalen zodat de feitelijke belastingen op piekmomenten mooier worden voorgesteld.

Parkeerplaatsen worden vervangen door laad/losplaatsen. Maar er is nu al een tekort aan parkeerplaatsen.

Voor vrachtverkeer wordt niet de kortste, maar de langste route gekozen; dus meer fijnstof en CO2 in het verblijfsgebied. Voert het gemeentebestuur geen klimaatbeleid?

Het verblijfskarakter van de Schoolstraat wordt vergroot door vermindering van de hoeveelheid vrachtverkeer. Maar is het verblijfskarakter van het Rootven/Tilburgseweg dan van ondergeschikt belang?

Dat de breedte van het Rootven bij de wegversmalling ter hoogte van de bushalte “ruim voldoende” zou zijn, is onbegrijpelijk. Juist van die locatie is immers bekend dat mensen min of meer regelmatig van hun fiets worden gereden.

Veilig Verkeer Nederland heeft inmiddels gehakt gemaakt van het plan van het College. Het plan gaat uit van de verkeerde vraag. Het probleem is niet “hoe lossen we het verkeersprobleem op met een andere verkeersstroom”, maar “verkeer moet enkel worden toegelaten als het centrumgebonden is”.

Bestemmingsverkeer is welkom, maar doorgaand sluipverkeer moet worden geweerd. De inwoners van Moergestel zijn er niet om de problemen van de A 58 op te lossen. Het huidige winkelaanbod leidt nu al regelmatig tot opstoppingen. Wat nodig is, zijn extra parkeerplaatsen en verkeersremmende maatregelen.

Menig inwoner van centrum-Moergestel vond hun mogelijke inbreng tijdens de informatieavond in den Boogaard “vooraf gestuurd”. Sommige oplossingen bleken op voorhand al “onmogelijk” (rondweg Waterhoefstraat, afspraken met bedrijfsleven, meer handhaving). Er kon worden gereageerd op de optie “Verbod vrachtverkeer Schoolstraat”, maar de optie “Verbod vrachtverkeer Rootven” ontbrak. Naast die mogelijkheid had natuurlijk ook de keuze “Verbod (doorgaand) vrachtverkeer” moeten worden voorgelegd.

Dat het College de zaken zo mooi mogelijk voorstelt om een goedkope maatregel (ik zeg bewust niet “oplossing”) te treffen, draagt, op zijn zachtst gezegd niet bij aan mijn vertrouwen in ons Gemeentebestuur. Ronduit schokkend vind ik dat het aspect “veiligheid” in het plan niet of nauwelijks aan de orde komt. Sinds de reconstructie van het Rootven en de Tilburgseweg van ongeveer 30 jaar geleden, is de kom van Moergestel relatief veilig. Er gebeuren minder ongelukken dan daarvoor. Ik vind het onverantwoord dat het college dit op het spel zet.

Ik snap dat het vinden van de juiste oplossing ingewikkeld is, ook al omdat de impact van de reconstructie van de A 58 moeilijk is in te schatten. Maar anderzijds zou voor een College met visie op de toekomst, juist die reconstructie dé aanleiding moeten zijn om de oplossing van een rondweg in het hele verhaal mee te nemen. Het College heeft een opdracht daartoe van de Raad naast zich neergelegd. Gezien de veiligheidsimpact voor de bewoners van centrum-Moergestel is dat onverantwoord en bestuurlijk niet correct. Dit kan de Gemeenteraad niet over zijn kant laten gaan.

Daarom richt ik een oproep tot de Gemeenteraad;

Stel veiligheid voorop;

Pak het doorgaand verkeer aan;

Besluit tot maatregelen op basis van onafhankelijke, juiste feiten (cijfers) en adviezen. Neem daarbij het vernietigende oordeel van Veilig Verkeer Nederland ter harte.

Herstel het vertrouwen bij de burgers en neem hen serieus;

Breng in uw vergadering van donderdag 11 april aanstaande het College van B&W bij zinnen … en wijs hen de juiste weg!

Niels van de Ven