Oisterwijks echtpaar houdt spiritualiteit graag laagdrempelig

Ze ontmoeten elkaar op een stiltebezinningsweek, zij politieagente, hij leraar. Zonder woorden, in de aantrekkingskracht van de stilte, vinden zij elkaar als man en vrouw. Dat was achttien jaar geleden. Sindsdien delen de Oisterwijkse Karin Segers (60) en Gentenaar Jan Daem (68) hun ervaringen op de door hen georganiseerde abdij- en bezinningsdagen 'Metgezel in Zingeving'.

De activiteiten vinden plaats op rustgevende plekken in Nederland en Vlaanderen, zoals de Norbertijnenabdij van Postel. Deelnemers trekken zich gedurende een weekend of week terug voor zelfreflectie. De dagen beginnen in stilte. Pas na het ontbijt wordt aan de hand van een thema gediscussieerd, gefilosofeerd en geluisterd. Maar is ook ruimte voor ontspanning. De dagen eindigen met een borrel.

Deelnemers betalen alleen voor onkosten, Segers en Daem begeleiden op vrijwillige basis. ,,Wat ons bezielt om dat belangeloos te doen? Goeie vraag", vindt Daem. ,,Wij houden spiritualiteit graag laagdrempelig. De ervaringen die wij delen hebben wij namelijk ook gratis gekregen. Ons enthousiasme en onze gedrevenheid komen vanuit het hart. De bijbel zegt: om niet heb je gekregen en om niet zal je geven."

Rouwbegeleiding

Daem was tuinbouwleraar en vertrouwensleerkracht op een Technische school en daarnaast pastoraal werker, gezinsbegeleider en rouwtherapeut. Nog altijd verzorgt hij rouwbegeleiding in Oisterwijk, bijvoorbeeld voor ouders die een kind hebben verloren. Van de gemeente Oisterwijk ontvangt hij, in het kader van eenzaamheidspreventie, de nodige ondersteuning.

,,Mijn aanzet voor dit werk was het verlies van een vriend op 18-jarige leeftijd. Ik kreeg les van de bekende Vlaamse rouwspecialist en klinisch psycholoog Manu Keirse." Daarna ontwikkelde Jan, die een zwak heeft voor de kwetsbare jongeren, zelf een programma in rouwbegeleiding op school. Karin Segers, is inmiddels ook vertrouwenspersoon, maar dan bij de politie.

Wat is haar drijfveer? ,,Ik werd van de een op de andere dag verlaten door mijn man. Mijn wereld stortte in. Een bezinningsweek was het keerpunt. In stilte gebeuren er grote dingen. Dat gunnen wij iedereen. Wordt wie je ten diepste bent, bewustwording, dat is de essentie van het leven."