Oisterwijks echtpaar kan het huis voorlopig niet in: ‘Rook en roet doen veel’

OISTERWIJK - De middag na de nachtelijke brand lijkt het woonhuis aan de Gender in Oisterwijk niet al te veel averij opgelopen te hebben. ,,Vergis je niet", prijst de 62-jarige bewoner zich toch niet gelukkig. ,,Rook en roet doen veel. Experts moeten de schade nog bepalen, maar dat wij er voorlopig niet in kunnen is zeker. Het zal vannacht een hotel worden.”

Dat hij zich samen met zijn vrouw op tijd in veiligheid kon brengen, danken ze aan de buren. Rond vier uur in de nacht van zondag op maandag sloegen die alarm toen de vlammen aan de achterzijde vanuit een overkapping om zich heen grepen. ,,Toen we beneden kwamen, zagen we de rookwolken in de woonkamer al ronddraaien.”

Bevangen door paniek slaagde het echtpaar er niet in om via de voordeur naar buiten te vluchten. Via een ladder, die de buren tegen het slaapkamerraam hadden gezet, wisten ze alsnog naar buiten te komen. Gestoken in badjassen moesten ze op straat toekijken. ,,Het was wachten, wachten, wachten op de brandweer. Dat duurt dan lang, maar die mensen moeten natuurlijk ook uit hun bed komen.”