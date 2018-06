Oisterwijkse Blijk van Waardering voor Jan van Ganzenwinkel

Van Ganzewinkel stond ook aan de basis van 'Verbindend Vervoer Oisterwijk' (VVO). Dit project komt erop neer dat Oisterwijkse vrijwilligers met de eigen auto tegen een geringe vergoeding Oisterwijkse senioren binnen de gemeente vervoeren. Bij de VVO werken vrijwilligers samen met de Pareltaxi. Volgens secretaris Toos Roemen van het SKN is gekozen voor de verenigingsvorm om iedereen dezelfde zeggenschap te geven. De SKN vergadert maandelijks. De adviesclub werft actief nieuwe leden. Elk project dat de SKN aanpakt, krijgt een vrijwilliger als projectleider. Een van de jongste projecten is de toegankelijkheid in Oisterwijk in het publieke domein. Die is door het SKN onlangs in kaart gebracht. ,,Het rapport erover met aanbevelingen ligt nu bij het nieuwe college", aldus Roemen.