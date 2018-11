Oisterwijkse dierenartsenpraktijk beste van Nederland: ‘Het grootste compliment dat je kunt krijgen’

OISTERWIJK - Dierenkliniek 't Spoor in Oisterwijk is maandagavond uitgeroepen tot Dierenkliniek van het jaar. Een vakjury op de Dutch Pet Conference in Aalsmeer vindt de praktijk de beste van Nederland. Eigenaresse Monique Ebbens-Carton: ,,Dit is het grootste compliment dat je kunt krijgen!”

De jury, bestaande uit dierenartsen en professionals uit de dierensector, roemt de vele inloopspreekuren, contact met klanten en de specialisatie op operaties en echografie. ,,Ik heb deze praktijk in 2012 samen met mijn man opgericht, en we hebben inmiddels drie artsen in dienst. Ik voer samen met Daniëlle van Hout de spreekuren, en Harm werkt vooral achter de schermen. Cliënten krijgen zo altijd een vertrouwd gezicht te zien, en kunnen laten weten door wie ze het liefst geholpen worden. Harm doet alle operaties en Daniëlle alle echo's. Daardoor zijn ze inmiddels gespecialiseerd in wat ze doen, omdat ze zo veel oefening krijgen.”

Volledig scherm Dierenarts Harm Ebbens tijdens een operatie. © De Kort Media

Omdat de praktijk bij de familie Ebbens aan huis zit, kunnen ze ook 's nachts goede zorg leveren. De huisvesting is ook goedkoper, wat de tarieven drukt. Carton: ,,Als iemand ons 's nachts nodig heeft, ben ik razendsnel in de praktijk. Bij opnamepatiënten die 's nachts bij ons blijven moeten we elke twee uur even kijken, dan hoef ik alleen maar even mijn schoenen aan te doen.”

Ze willen graag klein en benaderbaar blijven. ,,We willen niet groeien, zodat we op deze manier door kunnen werken.” De kliniek heeft nu ongeveer tweeduizend trouwe klanten. ,,Nadat onze nominatie bekend was werden we overspoeld door lieve reacties van onze cliënten. Dat was voor ons al genoeg bevestiging, die prijs is dan alleen nog de kers op de taart.”