Oisterwijkse duplexwoningen aan Tilburgseweg mogen gesloopt worden

Raadslid Jan van Ginneken (D66) verklaarde enorm blij te zijn met deze ontwikkelingen. ,,We vinden in de raad vaak dat we net iets te weinig sociale huurwoningen hebben. Daarom willen we nu benadrukken hoe fijn we het vinden dat we hier een vermeerdering van het aantal sociale huurwoningen zien op hetzelfde gebied,” zei hij.