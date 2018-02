Oisterwijkse familie Hakimi in zak en as: 'Vader is geen oorlogsmisdadiger'

Tilburg en Oisterwijk: helemaal niet strenger op regels voor carnavalskarren

8 februari TILBURG/OISTERWIJK - In tegenstelling tot wat de gemeente Haaren beweerde wordt het in Oisterwijk en Tilburg nog steeds gedoogd om op de kar richting de carnavalsoptocht te komen. Burgemeester Zwijnenburg van Haaren zorgde voor onrust door in een brief aan haar inwoners te schrijven dat haar strengere regels voor alle gemeente in de regio gelden. Dat blijkt onjuist.