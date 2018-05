Oisterwijkse natuurliefhebbers op zoek naar 1000 soorten planten en dieren: 'Wij moeten ze alleen maar vinden'

OISTERWIJK - In één weekend duizend verschillende soorten planten en dieren vinden in natuurgebied Kampina, dat is de uitdaging van IVN Oisterwijk. Volgens Rob Wolfs, medeorganisator van het evenement, is het een haalbaar doel. ,,Het gebied herbergt meer dan duizend soorten, wij moeten ze alleen vinden."

De zoektocht naar de verschillende soorten planten en dieren wordt in het weekend van 26 en 27 mei georganiseerd om de biodiversiteit in het natuurpark in kaart te brengen. ,,Dit wordt de eerste keer," vertelt Wolfs. ,,Ik loop regelmatig door de Kampina en zie iedere keer nieuwe plant- en diersoorten. Dit wil ik delen met andere natuurliefhebbers."

Kijken

Er zijn verschillende groepen die het gebied pad voor pad uitkammen. Het merendeel bestaat uit specialisten in een bepaalde soort dier of plant, die niet allemaal tegelijkertijd vertrekken. Wolfs: ,,De vogelspotters willen vroeg, de insectenkundigen trekken er liever 's middags op uit en de vleermuizen zie je alleen 's avonds." Zo zijn er verschillende groepen die het gebied uitkammen, pad voor pad.

,,Er wordt bewust niet van het pad afgeweken", legt Wolfs uit. ,, Zo kunnen we het best weergeven wat andere wandelaars ook kunnen zien." Ook wordt elke soort, plant en dier, geteld en genoteerd. ,, Vogels tellen gebeurt op gehoor, zoogdieren tellen we op sporen. Planten zijn makkelijk te tellen, die kun je altijd zien."

Herhalen