Oisterwijkse raad wil vinger aan de pols bij miljoenenbesluiten in Haaren

Het collegevoorstel om aan burgemeester en wethouders het oordeel over Haarense raadsbesluiten tot aan de herindeling toe te vertrouwen, leek een hamerstuk te worden. PrO en Algemeen Belang wisten PGB en Fractie Jan de Laat er echter staande de vergadering van te overtuigen dat ook de raad gekend moet worden over ‘risicovolle projecten’ die in de miljoenen lopen.