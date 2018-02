Oisterwijkse raad wil zwembad plus sporthal zónder gas

KAART Bestaat mijn gemeente nog over tien jaar?

14:26 TILBURG - Discussies over herindeling waren in Midden-Brabant lang iets van ver weg: in tijd (jaren negentig) of in afstand (Noordoost- en Zuidoost-Brabant). Maar de laatste jaren is ook het bestaansrecht van diverse gemeenten in de regio Tilburg steeds nadrukkelijker ter discussie komen te staan. Er gaat haast geen week voorbij zonder nieuwe deadline. Welke gemeenten bestaan over tien jaar nog? De stand van zaken in kaart gebracht.