Oisterwijkse veelpleger wordt twee jaar opgenomen

Weekend processie­rups knuffelen in Rijen afgeblazen na dwingend telefoon­tje van gemeente: ‘Het ging uit de hand lopen’

3 juli RIJEN - Wie dacht een lang weekend processierupsen te kunnen knuffelen in het weekend van 19 juli bij De Vijf Eiken in Rijen moet nog een jaar wachten. De gemeente Gilze-Rijen heeft het Facebookevenement ‘Een lang weekend processierups knuffelen’ officieel afgeblazen, nadat bleek dat zo'n 50.000 mensen geïnteresseerd waren. ,,De gemeente vertelde me dat ze er een dagtaak aan had om mensen te vertellen dat het om een grap ging”, zegt bedenker van het fictieve knuffelweekend Erik Ratelband.