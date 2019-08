'Ojsterwijk' hoort city marketeer Piet Duizer nog maar zelden

Toeristen die de trein naar Oisterwijk pakken? "Zijn er nauwelijks", heeft Piet Duizer ontdekt in zijn eerste halfjaar als citymarketeer van de Parel in 't Groen. "Met onze nieuwe bakfiets gingen we op een dag bij het station staan. Bijna niemand die Oisterwijk kwam verkennen. Waar het wel razend druk was: de natuurpoorten. Het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in de bossen of de Reuselhoeve in Moergestel."