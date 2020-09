OM verwacht verstandelijk beperkte Martin Florian den Hertog en zijn ouders voorlopig niet terug in Nederland

Om Martin den Hertog terug te krijgen in de instelling heeft het OM een internationaal rechtshulpverzoek ingediend voor de overlevering van het gezin, zegt persvoorlichter Martine Pilaar. Het OM maakt zich zorgen over het welzijn van het jongetje. Hij zat niet voor niets in de instelling. Bij internationale rechtshulp in strafzaken verlenen staten elkaar hulp bij de strafrechtelijke opsporing en vervolging van strafbare feiten. Onlangs was de zitting en de Poolse rechter heeft het verzoek afgewezen. Dat twitterde ook de advocaat van de ouders van het jongetje, Bartosz Lewandowski.



Vrij vertaald staat er: De rechtbank in Warschau heeft Ekaterina den Hertog, voor wie Nederland een EAB (Europees Arrestatie Bevel) uitvaardigde, niet vrijgelaten. De moeder van de autistische Martin is veilig in Polen! Naar het oordeel van de Rechtbank: 1) Er zijn twijfels of de Nederlandse rechtbanken onafhankelijk zijn en 2) Er zijn grove schendingen in de zaak.



Vreemde zaken in het vonnis

De officier van justitie moet nog goed naar het vonnis van de Poolse rechter kijken. Dan wordt besloten hoe het verder gaat. In het vonnis zouden vreemde zaken staan, bijvoorbeeld dat de Nederlandse rechtspraak niet onafhankelijk zou zijn. Maar ook dat in Nederland kinderen zoals Martin geëuthanaseerd zouden worden.