Omvergereden muurtje bij kapel Moergestel spoedig weer in oude staat

Het muurtje bij de ingang van de Mariakapel aan de Oisterwijkseweg in Moergestel is begin oktober door een zwaar voertuig omvergereden. Ties van Engelen, de boswachter van landgoed Hooge Braaken, wist de chauffeur van het voertuig snel op te sporen.

Het ging fout bij het nemen van de bocht

,,Het ging om een loonwerkersbedrijf dat voor Brabants Landschap hooi heeft gekleppeld. Dat zijn machines met rupsbanden, anders komen die zware voertuigen vast te zitten. Bij het nemen van de bocht is het fout gegaan. De chauffeur zegt dat hij niets heeft gemerkt. Hij was ontdaan toen hij het hoorde."

Bedrijf betaalt de schade

Het loonwerkersbedrijf zal voor de schade opdraaien. Het is verzekeringswerk. Inmiddels is een aannemer uit Moergestel ingeschakeld. Die gaat het muurtje binnen enkele weken herstellen. Van Engelen: ,,De brokstukken die er nu liggen worden dan gebruikt. Ze horen bij de oorspronkelijke muur."

De kapel is in 1939 is neergezet in opdracht van Carol Schade, die op Hooge Braaken woonde. Hij was dankbaar dat hij een auto-ongeluk had overleefd.