Oncologe (42) uit Moergestel verricht baanbrekend onderzoek naar borstkanker

De 42-jarige oncologe, opgegroeid in Moergestel en woonachtig in Berkel-Enschot, vergeleek de Nederlandse met de Amerikaanse aanpak. Die laatste bleek effectiever, ontdekte de aan het Catharinaziekenhuis in Eindhoven verbonden arts. De verwachting is dat alle ziekenhuizen de bevindingen van Vriens overnemen en hun behandeling met chemokuren gaan aanpassen.

Er zijn drie verschillende chemotherapieën die vrouwen met borstkanker vóór een operatie krijgen: T, A en C. In Nederland was het gangbaar om die tegelijkertijd tijdens zes kuren te geven (TAC). In de Verenigde Staten worden A en C gelijktijdig tijdens vier kuren gegeven, waarna er nog vier kuren T volgen. In totaal gaat het dan om acht kuren.