‘Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk’ heeft geld voor vier banen: Joris van der Pijll coördineert

Met 63.000 euro aan subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) heeft de stichting drie deeltijds vacatures uitstaan: een journalistiek onderzoeker (16-18 uur), een journalistiek redacteur (8-10 uur) en een film- en documentairemaker (16-18 uur). In een vierde vacature is al voorzien. Joris van der Pijll laat weten, in aanvulling op een persbericht, dat hij voor 8 uur redactiecoördinator wordt. Met de vier betaalde banen is volgens Van der Pijll het geld verdeeld.