Ook restaurant Lenartz heeft in Oisterwijk de deur op slot

Robbin Ruzette (24), eigenaar en chefkok, beaamt dat hij druk bezig is een oplossing te zoeken voor zijn financiële problemen: ,,Ik weet niet waarom het de laatste tijd zo rustig is geweest. Maar in de horeca is de concurrentie zwaar en zijn de lasten hoog. We bekijken nu alle opties hoe we hieruit kunnen komen."