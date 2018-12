Oproep aan gemeenteraad van Oisterwijk: ‘Subsidieer lokale journalistiek’

Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek had onlangs al 63.000 euro over voor de ‘Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk', waarvoor inmiddels een stichting in het leven is geroepen. Oisterwijk Nieuws en LOVO zijn de initiatiefnemers.

‘Ik doe bij deze dan ook een appel op de gemeenteraad van Oisterwijk om zich te voegen bij het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek en ook vanuit de gemeente een minimaal gelijk bedrag aan subsidie te verstrekken', schrijft de sympathisant. ‘Of om met Oisterwijk Nieuws en LOVO rond de tafel te gaan, om te zien hoe een goede, integere journalistiek kan worden gesteund door de raad. Meerdere voorvallen uit het (recente) verleden, tonen aan dat er bij de inwoners van Oisterwijk een serieuze behoefte is om objectieve informatie te krijgen. Geen belangenbehartigers of opiniemakers, gewoon eerlijke, grondige verslaggeving van de feiten. Mijns inziens mag daar uiteraard een redactioneel commentaar bij, zolang de feiten maar kloppen.’

Identiteit

De naam van de briefschrijver is, zoals gebruikelijk, door de gemeente weggehaald. Niet bekend is of de onderzoeksredactie in oprichting achter de identiteit aan gaat. Volgens Joris van der Pijll, van Oisterwijk Nieuws, is de brief niet ‘van ons’ afkomstig. Het Brabants Dagblad laat het er verder ook maar bij zitten.