Oud-Oisterwijker Syrco Bakker pakt met zijn Zeeuwse restaurant twee Michelin-sterren

BRABANTS DAGBLAD 2011

'Bij elk gerecht wil ik een gevoel overbrengen'

Wat goed is, komt snel. Zo kun je de nog korte carrière samenvatten van topkok Syrco Bakker (26). In Oisterwijk wonen zijn ouders en staat De Rosep, waar hij zijn eerste schreden zette in de horeca. Bij De Rooi Pannen in Tilburg haalde hij in 2004 zijn diploma. Stage liep hij bij driesterrenzaak De Librije in Zwolle en hotel Crown Plaza in Londen. ,,De keuken in dat hotel bood weinig uitdaging en daarom liep ik in mijn vrije tijd een extra stage bij Gordon Ramsay." Na zijn schooltijd lokte De Librije weer. ,,Ik heb er het diploma zelfstandig werkend kok gehaald." 'Koken leer je bij de besten', zei zijn vader, en dus trok hij naar driesterrenrestaurant L 'Arnsbourg in de Franse Elzas. In 2006 was er plaats voor hem bij Oud Sluis in Sluis. Drie sterren. Ook dit jaar weer nummer 1 in 'Lekker'. ,,Dat was het enige restaurant in Nederland waar ik nog wilde werken. Bij Sergio Herman wilde ik het vak leren. Hij ontwikkelt continu nieuwe gerechten. Zijn mentaliteit spreekt me ook aan. 'Alles geven tot de laatste druppel', zegt hij altijd." Bakker werd de rechterhand van de Zeeuwse cuisinier. ,,In maart 2010 zijn we met een team van Oud Sluis op de tweede verdieping van het Strandhotel in Cadzand begonnen met Pure C. Sergio wilde een restaurant neerzetten waar hij zelf in zijn vrije tijd graag gast zou zijn. Heel informeel, maar geen concessies aan de kwaliteit. Ik werd er chef-kok." Met Pure C stormde Bakker de top-100 van 'Lekker' binnen en het klassement van Gault Millau. Het restaurant in de zuidelijke badplaats moet het vooral van Vlaamse gasten hebben. In Pure-C bedenkt Bakker het ene gerecht na het andere. Zijn 'makreel met boemboe bali' is een eresaluut aan zijn moeder, die Indonesische wortels heeft. ,,Bij elk gerecht heb ik een gevoel dat ik wil overbrengen. Door de smaak van de sambalmarinade in dit gerecht wanen mensen zich in Indonesië." Vijftig van zijn creaties komen in een kookboek dat in april verschijnt bij Minestrone Culinaire Uitgeverij, met foto's van Tony Le Duc. Bijzonder is dat het publiek via de website en sociale media de totstandkoming van het boek kan volgen en ideeën kan aandragen. ,,We gaan meningen vragen. Welke recepten en foto's wil men erin hebben?" Het gesprek eindigt bij Cas Spijkers. ,,Ik heb een gastcollege van hem gehad. Hij heeft de Nederlandse gastronomie op een hoger plan gebracht. Een hele generatie topkoks heeft hij aangestoken met het kookvirus." Tom Tacken