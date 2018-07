Oude bestuur van Tiliander en Den Boogaard 'verbijsterd en boos': directeur Van Eeten moet 'erfenis' toelichten

OISTERWIJK - Het oude bestuur van de twee cultuurcentra van de gemeente Oisterwijk is in zijn wiek geschoten door een opmerking van de huidige directeur Ruud van Eeten in het Brabants Dagblad.

'Wij zijn verbijsterd en boos', heeft Jos van Luyck, de voorzitter van het in 2015 afgetreden bestuur, Van Eeten gemaild. 'Met name door de zinsnede: ,,Het zou gaan om een ’erfenis’ uit de tijd van vóór september 2015, toen het nieuwe COM-bestuur onder leiding van Sylvester Eijffinger aantrad." Hiermee wordt de oorzaak van de kennelijk op dit moment bij Tiliander en Den Boogaard aanwezige liquiditeitsproblemen rechtstreeks in onze schoenen geschoven."

Mede namens ex-bestuursleden Eric van Uunen en Peter Vrijhoeven en ex-directeur Emile Nagel voelt Van Luyck zich in zijn eer en goede naam aangetast. Binnen een week wil hij van Van Eeten weten of de verslaggever van het Brabants Dagblad hem juist heeft geciteerd. 'Bent u bereid om, wanneer komt vast te staan dat het in de geciteerde uitspraak gelegde oorzakelijke verband tussen ons beleid en de huidige liquiditeitsproblemen níet aanwezig is, via hetzelfde kanaal (een publicatie in het Brabants Dagblad) uw gewraakte uitspraak terug te nemen en ons te rehabiliteren?'

Klare wijn

Wethouder Dion Dankers (PGB) maakte in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag van de liquiditeitsproblemen gewag. Hij zei er toen nog niet het fijne van te weten. Mogelijk kan hij vanavond in de raad wel klare wijn schenken.