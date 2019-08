Oysters Oisterwijk krijgen bezoek van Tim Visser

Gestolen bord terug bij Brownies & Downies in Oisterwijk: ‘Sorry, wij zijn geen schorrie­mor­rie’

24 augustus OISTERWIJK - ‘Wij hebben een stommiteit begaan, door er met andermans verkeersbord vandoor te gaan.’ Die spijtbetuiging op rijm is gisteravond bij Brownies & Downies in Oisterwijk in ontvangst genomen.