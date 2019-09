Pakketje besteld? De zelfrijdende bezorgrobot (ontwikkeld in Oisterwijk) komt het wel brengen

DHL, UPS, PostNL en de Belgische evenknie Bpost. Onder andere zij willen hem door de Schijfstraat in Oisterwijk zien bewegen: de zelfrijdende pakketbezorgrobot. En het bedrijf dat er in Nederland een primeur mee heeft, Last Mile Logistics, laat die graag zien. ,,Wij hebben de technologie en de kennis, we staan klaar om daarmee de wereld in te gaan”, zegt commercieel directeur Thijs Boots.