Parelkwis kan nog eens zoveel teams gebruiken: enthousiasme voor dorpskwis stijgt in Oisterwijk

OISTERWIJK - Ons Oisterwijk, Gratis bitterballen aan de bar, 04242, Döllekesgat United, Goei Volluk, Quiz nie veul, Desalnietdeminste... Alleen al aan de namen van de teams is af te lezen dat het enthousiasme voor een dorpskwis in Oisterwijk groot is.

De teller stond vrijdagmiddag op 20 teams. Maar wat initiatiefnemer Bert van Esch betreft, mag dat aantal verdubbelen. ,,Nu de vakantie erop zit, gaat het harder met de aanmeldingen."

Van Esch heeft zijn roots in Moergestel liggen. Bij Quispel is hij daar als deelnemer steeds van de partij geweest. ,,Maar onze kinderen zijn in Oisterwijk geboren, dus die konden niet uit de voeten met de Moergestelse vragen. Dan gaan we toch een dorpskwis voor Oisterwijk organiseren, zei ik."

Feestavond

Parelkwis werd de naam. Tien man en vrouw sterk, van jong tot oud, is het team dat de vragen en opdrachten in het grootste geheim opstelt. Zaterdag 29 september kunnen de Oisterwijkers er hun tanden op stuk gaan bijten. Een week later wordt de uitslag bekend gemaakt op een feestavond in Tiliander. ,,We werden daar door directeur Ruud van Eeten meteen welkom geheten."

In Moergestel is juist besloten een jaartje over te slaan en de opzet te vernieuwen. De zesde editie is zaterdag 23 maart 2019. Diezelfde avond nog wordt dan voor het eerst de uitslag bekend gemaakt. ,,Je zit dan nog in de flow", beseft Van Esch. ,,Maar wij wilden ons zo'n eerste keer niet nog meer op de hals halen."