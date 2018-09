Parelkwis laat in Oisterwijk 48 teams alvast vlaggen

Dion Dankers over Tiliander: van 'tien kopjes koffie' als raadslid naar 'schou­ders eronder' als wethouder

10:04 OISTERWIJK - Een wethouder die stukken positiever over Tiliander is dan hij vorig jaar nog als raadslid was. En een college dat alleen de enige oppositiepartij er warm voor krijgt om opnieuw het culturele centrum van Oisterwijk financieel op de been te houden.