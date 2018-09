Parkeergarage inrijden gaat fout in Oisterwijk: bestuurder rijdt dwars door toegangshek en ramt muur

Open sollicita­tie voor wethouders­va­ca­tu­re Oisterwijk

8:11 OISTERWIJK - PrO, de partij van de deze week onverwacht opgestapte Oisterwijkse wethouder Jan de Laat, gaat via een open sollicitatieprocedure op zoek naar een opvolger. Dat hebben de vier partijen die samen het bestuursprogramma in Oisterwijk hebben opgesteld, bekend gemaakt in een gezamenlijke verklaring.