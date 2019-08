Parkeerplaatsen verhuizen bij station Oisterwijk

Schilderen voor Oisterwij­kers met geheugen­ver­lies: ‘Als jij die boom paars wilt, dan doe je dat toch?’

5 augustus OISTERWIJK - Een idyllisch plekje. Zuidoostelijk Oisterwijk. Centraal een watertje. Veel groen. Een vakantiebedrijf niet hinderlijk op de achtergrond. Slordig gestapelde takken in een weiland. Een hekje. In de verte een blik op een bosrand. Kikkers kwaken. Vogels tierelieren. Een ochtend deze zomer in het Oisterwijkse buitengebied.