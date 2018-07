Pastoorspaadje ergert zich aan erfgoedhoeders: 'Van Bommelhof is mooi plan voor Moergestel'

In een open brief 'aan alle zelfbenoemde erfgoedhoeders en monumentenbeschermers van Moergestel' vegen de bewoners de vloer aan met de criticasters. In de gemeenteraad kwam het verzet tegen het plan in Moergestel donderdagavond kort ter sprake. Jan Jonkers (Algemeen Belang) suggereerde de L-vorm van het plan om te draaien en zo meer ruimte tot de kerk te creëren.

OPEN BRIEF AAN ALLE ZELFBENOEMDE ERFGOEDHOEDERS EN MONUMENTENBESCHERMERS VAN MOERGESTEL

Woningcorporatie Leystromen wil op de plek waar vroeger de schoenfabriek van Van Bommel stond 16 zorgappartementen bouwen. Een mooi plan, zou je zeggen. Er worden woningen gebouwd voor mensen die daar behoefte aan hebben door een woningstichting die daarvoor is opgericht. En die daarmee bovendien eindelijk eens de rotzooi opruimt die bekend staat als de schandvlek van Moergestel waar wij als bewoners van het Pastoorspaadje al jarenlang vrij uitzicht op hebben. Maar nee, het bouwplan is te massaal voor deze plek, het is te hoog en te groot en men heeft gehoord dat de boomgaard achter deze ruïne wellicht zou kunnen verdwijnen. Dus zien wij op MTV een film van iemand die vroeger in Moergestel gewoond heeft, maar ons vertelt dat zijn hart daar nog steeds ergens ligt en ons een gedicht voordraagt hoe het vroeger was. En dus lezen wij in de krant dat een stichting die zich het lot van de kerk aantrekt naar de Monumentencommissie stapt, omdat het bouwplan te dicht op de kerk komt te staan en de fruitboomgaard wellicht verdwijnt. En dus is er door een groep Moergestelnaren onder leiding van iemand die ook geen dagelijks uitzicht op de bestaande ellende heeft, een bezwaarschrift ingediend, omdat het bouwplan naast de kerk buiten proporties zou zijn.

Als bewoners van de huizen aan het Pastoorspaadje ligt ook ons hart in Moergestel. Wij zijn dan ook blij met ieders betrokkenheid bij het wel en wee van ons dorp. Minder blij zijn wij met de gedachte dat de nieuwbouw op deze plek nog langer zal moeten worden uitgesteld, omdat mensen, die deze plek alleen maar kennen omdat ze er af en toe langs lopen, vinden dat alles moet blijven zoals vroeger of sterker nog: moet worden zoals zij het vinden passen bij hun beeld van hoe Moergestel eruit zou moeten zien. Maar volgens ons stond er vroeger op deze plek de nodige bebouwing (de schoenfabriek van Van Bommel) en staan er op de werelderfgoedlijst van Unesco tal van kerken die gewoon tussen gebouwen in staan.

Wat daarvan ook zij, Leystromen heeft zich, zoals het hoort, in een vroegtijdig stadium met de direct omwonenden verstaan over het bouwplan. Daarbij is duidelijk gemaakt waarom de afstand tot de kerk is zoals zij is en waarom het bouwplan niet kan opschuiven. Het bouwplan moet een bepaalde diepte hebben om te kunnen voldoen aan de eisen van het bouwbesluit en het pand kan niet verder naar achteren opschuiven, omdat aan de andere kant van de sloopplek al een gebouw staat.

Schandvlek

Genoeg gezegd, zou je dus denken en aanpakken die schandvlek. Maar nee. Moergestel moet kennelijk een openluchtmuseum blijven, waarin alles blijft zoals het was en waarin het dan jammer is voor omwonenden als dit soort schandplekken blijven bestaan, maar ja het erfgoed vereist dat procedures tot het einde moeten worden doorlopen. Als direct belanghebbenden bij het verdwijnen van de bestaande rotzooi zijn wij Leystromen erkentelijk voor de durf om dit soort initiatieven te ontwikkelen en begrijpen wij dat investeringen moeten worden terugverdiend. Als het daarvoor noodzakelijk is, dat de afstand tot de kerk een meter kleiner wordt dan de bewakers van Moergestels erfgoed wenselijk achten, dan is dat zo. Wie nu vanaf het Sint Jansplein, de Kerkstraat of het Pastoorspaadje naast de kerk kijkt, wordt ook niet vrolijk. De kerk blijft bestaan, het uitzicht op de kerk verandert (aan één kant; een klein beetje) en past zich aan aan een omgeving, waarin nu eenmaal veranderingen plaatsvinden. Wie de klok stilzet, gaat vanzelf achterlopen en wat stilstand betekent voor een gemeenschap als Moergestel hebben we de afgelopen jaren mogen ervaren: minder inwoners betekent minder winkels betekent leegstand betekent verpaupering.

Wij zouden de erfgoedhoeders en identiteitsbewakers van Moergestel dan ook willen oproepen om zeker in dit geval niet hun eigen gelijk voorop te stellen, maar het belang van Moergestel en daarbij ook een beetje rekening te houden met diegenen die - anders dan jullie - nu al meer dan tien jaar aankijken tegen de bestaande puinhoop.